Atalanta-Juventus, Luca Marelli sul rigore chiesto dall’Atalanta

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha parlato delle proteste dell'Atalanta per il presunto fallo di mano di Gatti dentro l'area di rigore.

Intervenuto negli studi di DAZN, nel post-partita l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio del fallo di mano di Gatti dentro l’area di rigore. L’arbitro Maresca non è andato al VAR, e Marelli ha spiegato perché.

“86° minuto, l’episodio sul quale l’Atalanta recrimina per un possibile calcio di rigore a suo favore. Al momento della cross, Gatti tocca il pallone col braccio destro, in realtà il check del Var dura veramente molto poco, difficile che abbia visto qualcosa Maresca, al limite può averlo intuito, ma al Var inquadrano velocemente l’episodio, il braccio rimane fermo e poi nel secondo momento si ritrae verso il corpo, risultando molto aderente al corpo stesso, non c’è mai un movimento ad allargare, motivo per cui la decisione è stata veloce e soprattutto corretta”.