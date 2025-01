Atalanta-Juve, Mckennie: “Dobbiamo cercare di più il 2° gol”

Intervistato nel post partita dell'incontro di Serie A contro l'Atalanta, ha parlato il centrocampista della Juventus, Weston Mckennie

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro l’Atalanta, ha parlato il centrocampista della Juventus, Weston Mckennie. Ecco le sue parole: “E’ normale per me ricoprire molti ruoli. Metto sempre davanti la squadra, che sia punta o difensore. Dobbiamo fare di più per vincere perché la Juventus deve sempre stare prima, al top. Dobbiamo riportarla in questa posizione vincendo queste partite. Serve non fare errori, rimanere concentrati negli ultimi minuti durante le partite, cercando di fare anche il secondo gol. Noi facciamo sempre il primo gol e poi aspettiamo che gli avversari rispondano per poi rispondere ancora. La Juventus non deve essere così”.

Sul prossimo impegno contro il Milan, Mckennie ha aggiunto: “Dobbiamo vincere noi. Fare tre punti è molto importante per noi, per riportarci in avanti e prendere fiducia. Speriamo di rimanere uniti, così come con il club e i tifosi dietro di noi”.