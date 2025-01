Verso Atalanta-Juve, la Curva bianconera non parteciperà: il motivo

Niente trasferta a Bergamo per la Curva della Juve, che non sarà al Gewiss Stadium per la sfida contro l'Atalanta: il comunicato

Nel recupero della 19a giornata di Serie A la Juve sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Sugli spalti però non ci sarà la Curva bianconera, che ha deciso di protestare e non andare allo stadio a sostenere la squadra di Thiago Motta. Ecco il comunicato congiunto di Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, NordEst, Viking e N.A.B.: “Siamo alle solite. Dopo la buffonata della Supercoppa giocata dall’altra parte del mondo, lo spostamento di una partita cruciale, in trasferta, di martedì sera, ad oggi ancora non sappiamo nulla riguardo alla vendita dei biglietti per il settore ospiti a Bergamo. Se le modalità sono queste, la scelta di non farci andare è fin troppo chiara. A malincuore, abbiamo deciso di non sottostare a questo ennesimo abuso e di conseguenza non saremo allo stadio contro l’Atalanta”.

Atalanta-Juve, le ultime novità

La sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Thiago Motta si sarebbe dovuta giocare lo scorso fine settimana, ma la presenza delle due squadre nella Supercoppa italiana a Riyad ha costretto la Lega Serie A a spostare il match. La partita sarà quindi recuperata la prossima settimana e più precisamente il 14 gennaio alle 20:45. Per la Juve si tratta di una partita importantissima, in cui però non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi.