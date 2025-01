Supercoppa, l’Inter batte l’Atalanta e vola in finale: le parole di Inzaghi

Le parole dell'attaccante dell'Inter Simone Inzaghi al termine della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Atalanta

Grazie a una doppietta di Dumfries l’Inter ha battuto l’Atalanta e ha così raggiunto la finale di Supercoppa italiana. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha detto: “Siamo stati bravissimi. Non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore che ha approcciato un’Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto una partita di attenzione e di tecnica… Perché avere tutte queste occasioni anche in altre partite dove abbiamo vinto, non le avevamo mai create contro un avversario di valore. Le parate di Carnesecchi? Quella di Lautaro sono riuscito a rivederla, gli batte per terra e giustamente ha esultato. Ma penso a Mkhitaryan, Dimarco e prima ancora quella di Lautaro. Nel secondo tempo dovevamo chiuderla col 3 a 0, quando non lo fai magari si riapre col 2 a 1. Le partite sono così però ho poco da dire ai ragazzi”.

Inter, le parole di Inzaghi

“Sono d’accordo sul fatto che potevamo sfruttare meglio le occasioni, però stasera fare appunti a questi ragazzi in questo momento non riesco. Poi stasera dopocena rivedrò la gara. Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario di valore. Con i viaggi e tutte queste partite non è mai semplici, i ragazzi con corsa e determinazione hanno messo tutto in campo. Lautaro? In un paio di occasioni ha trovato un Carnesecchi che gli ha fatto due parate straordinarie. Noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, non solo lui ma anche Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa. Loro devono lavorare tantissimo per noi, sono importantissimi. Al di là del gol, la prima cosa è che l’Inter vinca le partite“, ha concluso.