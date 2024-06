Ascolti Serie A 2023/24: la Juve batte tutti. I dati

La Juve è stata la squadra con più spettatori su Dazn nella Serie A 2023/24: tutti i dati sugli ascolti

La Serie A 2023/24 non è stata perfetta per la Juve, con i bianconeri che fino a febbraio hanno creduto nella possibile vittoria dello scudetto ma poi costretti ad arrendersi di fronte all’Inter nella seconda metà di stagione. Nonostante questo i tifosi della Vecchia Signora da casa non hanno mai smesso di sostenere la squadra. Su Dazn, infatti, i bianconeri sono stati la squadra più seguita in assoluto con 44 milioni di spettatori. A seguire l’Inter con 39,4 milioni e il Milan con 35,5 milioni. Dietro Roma e Napoli con 33 milioni. La Juve si conferma quindi la squadra con il pubblico più grande… che ora pretende però dei risultati. L’arrivo di Thiago Motta riuscirà a cambiare la situazione?