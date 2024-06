Vlahovic: “La Juve deve tornare a vincere lo scudetto”

Le parole di Dusan Vlahovic sulla stagione della Juve e gli obiettivi per il futuro: "Stiamo aprendo un nuovo ciclo"

Intervistato dalla Federcalcio serba l’attaccante della Juve Dusan Vlahovic ha detto: “La Juve è uno dei club più grandi al mondo ed è abituata a vincere trofei ogni anno. Fino a febbraio eravamo in corsa per lo Scudetto, ma alla fine l’Inter lo ha vinto con merito. Non ne faccio un dramma, questa stagione potrebbe rappresentare un grande trampolino di lancio e un grande incoraggiamento per noi. Abbiamo visto che possiamo competere per questi traguardi, sicuramente la Juventus deve tornare a vincere il campionato. Non sappiamo se vinceremo l’anno prossimo, ma stiamo aprendo un nuovo ciclo, abbiamo tanti giovani, e sicuramente lotteremo il titolo. Siamo tutti molto contenti della vittoria della Coppa Italia: onestamente, questo era il nostro obiettivo all’inizio dell’anno insieme alla qualificazione diretta alla Champions League, ci siamo riusciti e per questo siamo contenti”.