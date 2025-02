Areniello: “Al mercato della Juventus do al massimo 6,5 di stima”

Armando Areniello si è espresso sul calciomercato invernale della Juve: per il giornalista, la valutazione non potrebbe andare oltre il 6,5

Intervistato a 1 Football Club, Armando Areniello si è espresso sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Do un 6, massimo 6,5 di stima. È arrivato Kolo Muani, ma in prestito secco, quindi a giugno dovranno trattare da zero con il Paris Saint Germain. Se il ragazzo farà bene, il club francese chiederà almeno 80-90 milioni, la cifra che ha speso per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte. Anche in difesa la Juve ha puntato su scommesse, come Lloyd Kelly, che poteva prendere sei mesi fa a parametro zero”.

Areniello: “Al Napoli la valutazione è pesantemente insufficiente”

Inoltre, sul calciomercato del Napoli, il giornalista ha aggiunto: “Manna ha confermato le indiscrezioni uscite nelle settimane precedenti. La Fiorentina ha sempre chiesto un’offerta fuori mercato per Comuzzo, quindi il Napoli ha perso tempo dietro una trattativa destinata a fallire, visto che non erano disposti ad arrivare a certe cifre. Per questo do una pesante insufficienza: un 3. Anche la trattativa per Garnacho era ben avviata, ma il ragazzo non aveva mai detto sì e ha poi alzato le richieste economiche, ma le modalità erano le stesse di Comuzzo: lo United non è mai sceso sotto i 65 milioni, mentre il Napoli ne offriva 55 nella speranza che calassero le pretese. È la loro politica, come abbiamo già visto in passato con McTominay e con Lukaku“. Leggi anche il giudizio di Damiani sul calciomercato della Juventus <<<