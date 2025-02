Juve, Barillà: “L’Oscar del mercato si tinge di bianconero”

Antonio Barillà ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per il giornalista, il club bianconero sarebbe stato il re del mercato

Nel suo editoriale su La Stampa, Antonio Barillà ha parlato della sessione invernale di trasferimenti, elogiando in particolare le scelte della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “L’Oscar del mercato si tinge di bianconero non soltanto per tecnici, critici e tifosi, persuasi dalle falle tamponate in difesa e stregati dall’impatto di Kolo Muani. Al giudizio lusinghiero orientato dal campo s’allineano infatti gli economisti, come rileva un’analisi di Calcio e Finanza estesa alle sessioni estiva e invernale: la Juventus, nonostante gli importanti investimenti effettuati in particolare alla vigilia della stagione, è il club che ha fatto registrare 1l saldo positivo complessivo maggiore, + 66,1 milioni di euro”.

Barillà: “I movimenti del Milan si contrappongo al virtuosismo della Juventus”

Il giornalista ha aggiunto: "Lo studio, che analizza i movimenti delle otto big di Serie A, colloca al secondo posto l'Atalanta (+49,4 milioni: determinante la cessione di Koopmeiners) e al terzo la Fiorentina (+ 46,7), seguono Roma (+40,6), Napoli. Proprio il confronto con i rossoneri lascia meglio comprendere il virtuosismo della Juve, perché gli ingaggi di Gimenez, Joao Felix e Walker, senza dimenticare Bondo e Sottil, lucidano le ambizioni e restituiscono entusiasmo a un ambiente deluso dal ritardo in campionato, ma al nuovi sogni corrispondono nuovi sacrifici che lasciano cicatrici sul bilancio".