Juve, a Dubai un corso per allenatori promosso dai bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La continua crescita del progetto Juventus Academy ma non solo. Dopo che la Juventus Academy Dubai e Sharjah ha vinto il premio di “Best Youth Academy” agli SPIA, all’Al Nasr Sports Club è andato in scena un corso per allenatori targato Juventus in collaborazione con Dubai Sports Council. corso-allenatori-dubai-3 Tra il 31 maggio e il 2 giugno si è svolto un workshop a Dubai che ha offerto agli allenatori locali l’opportunità unica per comprendere al meglio e approfondire la metodologia della Juventus Academy. Durante il workshop sono stati discussi differenti argomenti su cui riflettere e da analizzare: dagli approfondimenti tecnici, a prestazioni e psicologia dello sport, indicazioni, lezioni teoriche e osservazioni sul campo con il supporto dello staff e dei giocatori della Juventus Academy Dubai. A testimoniare la presenza al termine del workshop è stato rilasciato un attestato di partecipazione da parte di Juventus Football Club”.