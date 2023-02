Annuncio improvviso che spiega tutto: “Le offerte della Juve non vengono…”

La Juventus deve dimenticare in fretta il successo in Coppa Italia, competizione che la vedrà di nuovo protagonista ad aprile nelle semifinali contro l'Inter. Per la Vecchia Signora sarà presto tempo di rituffarsi in campionato. Ad attendere i ragazzi di Allegri lo scontro diretto con la Salernitana di martedì prossimo. Testa al campo, anche se le attenzioni maggiori sono rivolte alle questioni processuali, con il calciomercato tenuto momentaneamente in stand by. Ha stupito fino ad un certo punto che a gennaio non siano state concluse operazioni in entrata. Ora sappiamo anche il motivo.

La verità sul mercato bianconero

Il noto giornalista Graziano Campi su Twitter spiega: "In attesa delle sentenze, i procuratori di diversi giocatori in scadenza di contratto fanno sapere che non prenderanno in considerazione offerte da parte di Juventus. Danno devastante”. Il collega in questo post si riferisce ai calciatori da comprare da altre squadre. I vari Tielemans, Grimaldo, Thuram, tutti obiettivi a parametro zero per l'estate, rischiano di accasarsi altrove. Noi aggiungiamo che anche le delicate situazioni dei vari Cuadrado, Alex Sandro e Di Marianon potranno evolversi fino a quando non si conoscerà qualcosa di più sul futuro della Juve. Intanto la dirigenza bianconera starebbe valutando dei nomi interessanti fra gli svincolati di lusso. Ci sono almeno due big che potrebbero fare comodo<<<