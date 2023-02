Il piano della Juve sul mercato: arrivi, rinnovi e fino al 2025…

La Juventus deve fare i conti con un momento molto delicato della propria storia ultracentenaria. Il club piemontese è stato costretto a tirare il freno a mano nella sessione invernale di mercato, più per prudenza che perché non potesse effettivamente intervenire. Le lenti di ingrandimento della Figc e della Uefa vigilano sull'operato della Vecchia Signora. A dire il vero nemmeno le altre big del nostro campionato hanno fatto granché, ma la Juve era abituata a muoversi sempre con grandi colpi anche a gennaio.

La situazione attuale è complicatissima, ma potrebbe ulteriormente accelerare e si parla di diversi campioni che potrebbero abbandonare la nave qualora dovesse essere affondata da un'ulteriore penalizzazione. Come prevedibile in casa bianconera si sono aperti diversi "casi". Lo stesso McKennie, ceduto in prestito al Leeds, avrebbe chiesto di partire dopo la penalizzazione inflitta dalla Corte Federale. Se del centrocampista statunitense importa fino ad un certo punto, il timore che possa realizzarsi la medesima fattispecie con i big toglie il sonno al popolo juventino. Ma vediamo insieme cosa potrebbe succedere caso per caso. Partiamo da Pogba<<<