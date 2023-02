News Juve | Colpo di scena Di Maria, secondo la Gazzetta cambia tutto

Quando la scorsa estate la Juventus era stata nominata la regina del calciomercato, con gli arrivi dei vari Pogba, Di Maria, Kostic, Milik e Bremer, ci si aspettava senza dubbio una stagione diversa. Purtroppo le cose non sono andate come preventivato ne in campionato ne in Champions e questo al di là dei discorsi processuali che hanno portato ad una penalizzazione di 15 punti in classifica.