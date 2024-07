Ancelotti: “L’esperienza alla Juve non è stato un insuccesso”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esperienza a Torino.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole all’evento Giffoni Film Festival: “Non so quando smetterò; quando il Real sarà stanco di me, dovrò pensare a cosa fare: sono restìo verso le Nazionali, preferisco il lavoro quotidiano. Il Real è famiglia. Bellingham è stato una sorpresa, ma il merito è della sua genetica. Il campione è tale per genetica, l’allenamento aggiunge ma è la genetica che fa il campione. Juve e Napoli? Sono state esperienze, non insuccessi”. Ancelotti ha allenato la Juventus per due stagioni, dal 1999 al 2001, deludendo le attese.