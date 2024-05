Khedira: “Felice di aver giocato alla Juve con Allegri, è come Ancelotti”

Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Sami Khedira ha parlato del suo passato in bianconero: "Sono felice di aver fatto 5 anni in Italia con Allegri, i giocatori, lo staff, il presidente. Sono molto orgoglioso di fatto parte della Juve. Ho sempre un buon rapporto con Max, è come Ancelotti, una persona incredibile. Sono molto felice di conoscerlo". Un paragone importante quello fatto dall'ex centrocampista tedesco, che ha voluto mettere a confronto Allegri con Ancelotti, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Proprio il suo Real Madrid ieri ha battuto il Bayern Monaco in semifinale di Champions League, raggiungendo così il Borussia Dortmund in finale. Un traguardo che purtroppo alla Juve manca ormai da molto tempo.