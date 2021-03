Ancelotti: “Le critiche nel calcio sono normali, ma Pirlo sa come reagire”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Everton ai microfoni di Sky Sport

Dopo il successo di martedì sera contro lo Spezia, la Juventus occupa al momento la terza posizione in classifica a quota 49 punti, in compagnia dell'Atalanta di Gasperini. Nonostante il rotondo 3-0 rifilato allo Spezia, però, non sono mancate le critiche all'indirizzo di Cristiano Ronaldo e compagni, rei di aver disputato una prestazione sottotono, che ha sfiduciato ancor di più i tifosi per quanto riguarda il discorso scudetto. I bianconeri si trovano a sette lunghezze dall'Inter capolista , impegnata stasera a Parma, e sono attesi da due banchi di prova contro Lazio e Porto (nel ritorno degli ottavi di Champions), snodi importanti per la stagione.

Esami importanti per Andrea Pirlo , a cui sono state addossate diverse colpe per questo ultimo periodo non semplice vissuto dalla squadra. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti ha però difeso il suo ex giocatore:

"Le situazioni di Pirlo e Gattuso? Sono molto attento, seguo le partite di tutti i giocatori che ho avuto quando possibile. Certo, non hanno sicuramente l'esperienza che ho io, ma questo non può che essere un punto a loro favore perchè significa che sono più giovani. Il mondo del calcio porta a ricevere numerose critiche, è inevitabile, ma loro lo sanno meglio di me. Due allenatori come Andrea e Rino hanno tutto per poter reagire e risolvere i problemi che hanno trovato. Ogni tanto mi capita di sentirli per telefono. Qualche giorno fa, per esempio, ho parlato con Pippo Inzaghi. Lui è uno di quelli che sento più spesso, mi sento molto legato, come a tutti i giocatori che ho avuto la fortuna di allenare, soprattutto nel periodo al Milan. Lotta scudetto? Spero lo possa vincere il Milan, anche se non sarà facile perchè l'Inter sta viaggiando molto forte. Ho il sospetto che il mio amico Conte farà di tutto per non assecondare questo mio desiderio".