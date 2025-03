Amoruso: "Motta? Troppi pareggi. Su Tudor..."

Nicola Amoruso, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'arrivo di Tudor.

Nicola Amoruso, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Gli errori di Motta? Tante partite che avrebbe dovuto vincere le ha pareggiate. Se le avesse vinte non staremmo in questa situazione. Sì sa anche che chi arriva alla Juve deve puntare in alto e vincere sempre. Lo chiedono storia, tradizione e valore della squadra. Thiago Motta non aveva più la situazione in pugno. E così si è andati nella direzione dell’esonero”. “Tudor? Sono molto contento”.

Su Tudor

“Igor è un amico e può essere la persona giusta per risollevare questa Juventus dal momento negativo. Dalla sua inoltre ha il fatto di conoscere molto bene l’ambiente. Qualche giorno fa gli ho mandato un messaggio dicendogli che sarebbe stato l’allenatore ideale per la Juventus. Mi ha risposto senza sbilanciarsi. E adesso è arrivato il momento. Sono fiducioso. Igor può fare bene”. Intanto ecco le parole di Motta<<<