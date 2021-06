Ambrosini: “Rabiot non è un grande giocatore perche non fa la differenza”

L'ex centrocampista del Milan ha parlato

Dopo la cocente eliminazione della Francia all'Europeo contro la Svizzera, in casa Italia cresce l'entusiasmo per quello che sarà il proseguo del torneo. Al termine del match è stato l'ex rossonero Massimo Ambrosini ad analizzare quanto accaduto tra gli svizzeri e i galletti, soffermandosi anche sulla prestazione del bianconero Rabiot.

"Non lo considero un grandissimo giocatore. Ha dalla sua parte il fisico e per questo può adattarsi a tutta fascia, ha sicuramente preso fiducia nel corso della stagione e contro la Svizzera ha fatto anche una buona partita. Però non è uno che fa la differenza nella continuità e non eccelle in nulla se non nella prestanza atletica".