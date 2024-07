Altobelli sicuro: “Lo Scudetto sarà ancora dell’Inter…”

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha detto la sua sullo Scudetto, parlando anche dell’Inter e della Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta sulla lotta per il Tricolore, con i nerazzurri favoriti ed i bianconeri come possibili outsider: “Lo Scudetto resterà dov’è e dove deve restare, sulle maglie dell’Inter. Tutti i campioni dell’anno scorso sono rimasti e la società ha saputo rinforzarsi pensando per tempo ai colpi in vista del prossimo campionato. Taremi aggiungerà gol ed esperienza ad un reparto che è già fortissimo, ma che aveva bisogno di un puntello in più in vista di una stagione nella quale ci saranno tantissimi impegni”.