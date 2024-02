Altobelli: “Inter e Juventus non si accontenteranno del pareggio”

Intervistato da Fanpage.it, Alessandro Altobelli ha parlato del match di Serie A tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "In questo momento l’Inter ha un punto in più con partita da recuperare, virtualmente potrebbero essere 7 punti di vantaggio: in quel caso il campionato per la Juve sarebbe compromesso. Io credo che possa incidere tanto, soprattutto se vince l’Inter. Il calcio sa sorprendere sempre però. Se le 2 squadre si accontenteranno del pareggio come all'andata? Io non credo che quando si affrontano Inter e Juventus le squadre si accontentano di qualcosa. Non l’ho mai pensato e sono certo che sarà così anche questa volta. Il secondo tempo dell’andata ha avuto dei ritmi più bassi ma bisogna fare i conti con tante situazioni: a livello fisico avevano speso tanto e sono state più equilibrate, la paura di perdere ha prevalso e quindi sono state più attente dietro… ci sono tante cose da valutare. Ripeto, non credo che uno parta con l’idea di scendere in campo per pareggiare".