Altobelli: “Juve-Milan? Partita tutta da gustarsi. Soprattutto per noi interisti, che abbiamo già vinto”

TORINO - Spillo Altobelli, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Leggo. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una partita tutta da gustarsi. Soprattutto per noi interisti, che abbiamo già vinto dopo 11 anni di attesa. Corsa Champions? L’Atalanta penso che riuscirà a centrare l’obiettivo. Così come la Juventus, nonostante un brutto calendario e l’Inter che farà comunque di tutto per vincere lo scontro diretto. Per il terzo posto se la vedranno Milan, Napoli e Lazio. Sarà un finale emozionante. Chi perderà rischierà di restare fuori dalla Champions, con la conseguente perdita di decine di milioni di euro. Inoltre, in caso di mancata Champions, vedo in pericolo le conferme di Pirlo e Pioli".