Coppa Italia, ufficiale la partnership con la piattaforma Crypto.com

Il comunicato

redazionejuvenews

Come annunciato dalla Lega Serie A tramite un comunicato, la piattaforma di criptovalute Crypto.com è diventata partnership ufficiale della Coppa Italia:

"Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’accordo è stato concluso con la collaborazione di Infront, l’agenzia di media e marketing sportivo leader a livello mondiale.

Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT. La collaborazione prenderà il via in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 e ci si aspetta che possa proseguire a lungo anche in futuro. Per celebrare la prima volta che Atalanta e Juventus si incontrano in una finale di Coppa Italia, sarà realizzata una speciale collezione di NFT che includerà il trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro.

Con l'app di criptovalute in più rapida crescita e oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, Crypto.com è orgoglioso di essere il primo partner di criptovalute della Lega Serie A. Insieme le due organizzazioni creeranno nuove esperienze per i tifosi di calcio in Italia e nel mondo, a partire da speciali oggetti da colle-zione NFT disponibili esclusivamente su Crypto.com/NFT. La Lega Serie A diventa la seconda organizzazione sportiva a lanciare NFT con Crypto.com, unendosi all'Aston Martin Cognizant Formula One Team che ha lanciato i suoi primi NFT per commemorare il suo ritorno allo sport dopo più di 60 anni.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa prestigiosa partnership con Crypto.com, azienda leader nel mondo delle criptovalute e degli NFT – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A - Siamo la prima Lega di calcio al mondo a stipulare un accordo in questo nuovo mercato estremamente innovativo e rilevante non solo per gli appassionati di sport, dove altre leghe di livello mondiale come l’NBA operano da qualche mese. In questo modo Lega Serie A mira ad ampliare la propria target audience e prosegue il percorso di crescita internazionale del brand, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e all’innovazione. La Finale di Coppa Italia sarà espressione di questi valori e offrirà ai milioni di appassionati in tutto il mondo uno spettacolo emozionante non solo in campo, ma anche prima e dopo la partita, grazie alle tante iniziative commerciali e di marketing che organizzeremo con i nostri partner”.

"Siamo orgogliosi di collaborare con un partner eccezionale come la Lega Serie A, l'ultimo di un'entusiasmante roadmap di partnership sportive che annunceremo presto" ha dichiarato Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com. "È un'opportunità unica per sostenere lo sport più popolare del mondo durante la storica partita tra Atalanta e Juventus, che sarà sicuramente seguita dagli appassionati di calcio di tutto il mondo. Attraverso la nostra partnership, riuniremo il meglio della tecnologia blockchain e del calcio, co-creando NFT che diventeranno sicuramente dei classici e degli oggetti da collezione molto ambiti".

“E’ con grande soddisfazione che annunciamo di aver collaborato alla definizione dell’accordo tra Lega Serie A e Crypto.com” ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy “Siamo da sempre al fianco di Lega Serie A per accrescerne il valore e la fan base e ideare iniziative di marketing e commerciali che possano diffonderne il brand a livello internazionale. Il calcio è da sempre un mezzo di comunicazione potente. Aver coinvolto un partner così innovativo come Crypto.com per un evento di primo piano come la Finale di Coppa Italia siamo convinti porterà benefici e valore aggiunto al movimento del calcio italiano".