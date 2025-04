Altamura: “Conte valuterebbe un’offerta arrivata dalla Juventus”

Marcello Altamura ha parlato dell'allenatore Antonio Conte e dell'eventualità di una proposta della Juve per la guida tecnica della squadra

Intervistato a 1 Football Club, Marcello Altamura ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ipotizzando quale potrebbe essere il suo atteggiamento nei confronti di una proposta della Juventus. Ecco le sue parole: “Conte ha sposato il progetto Napoli anche perché l’offerta partenopea era l’unica vera proposta concreta, sia tecnicamente che economicamente. Non c’erano altre offerte importanti. (..) Però, è chiaro che se quest’estate arrivasse, ad esempio, un’offerta della Juventus – dove lui, in cuor suo, sogna una rivincita – allora ci penserebbe eccome. Anche perché Conte è una bandiera bianconera, prima da calciatore e poi da allenatore, e vive a Torino”.

Altamura: “Conte non ha avviato discorsi con altri club”

Il giornalista ha anche aggiunto: "Se non dovessero arrivare alternative valide e De Laurentiis accettasse le sue condizioni per rafforzare il Napoli, allora Conte potrebbe restare almeno per un'altra stagione. Ma, tornando alla tua domanda, oggi mi sento di dire che è davvero 50 e 50. Sicuramente Conte è un nome che nell'ambiente circola già da un po', ed è normale: è un allenatore top, una vera e propria 'bibbia' per chi vuole costruire un progetto tecnico importante. Però, da qui a dire che ci siano già discorsi avviati, trattative o manifestazioni d'interesse concrete, io credo di no. Almeno a me non risulta. Che ci sia un pensiero su di lui da parte di alcuni club, sì, ma non oltre".