Lookman alla Juventus: scambio con due calciatori! / Calciomercato

La Juventus sta lavorando per costruire qualcosa di importante. Le ultime indiscrezioni parlano tremendamente chiaro

È una notizia che gira da un po’ e che sta trovando sempre maggiori conferme. L’ultima, in ordine di tempo, l’ha data ieri Tuttosport: Ademola Lookman potrebbe realmente diventare un calciatore della Juventus a partire dalla prossima estate. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire qual è lo stato dell’arte di questa potenziale trattativa portata avanti dal diesse della Juve, Cristiano Giuntoli, quando mancano circa due mesi alla prossima sessione di calciomercato. Partiamo dal fatto che Lookman non ha nessun dubbio: vuole lasciare l’Atalanta. Ma l’Atalanta chiede 60 milioni di euro. Non sono pochi ma la Juve spera in un mix di soluzioni utili al raggiungimento dell’obiettivo: qualificarsi in Champions League – che porta quattrini – cedere gli esuberi e inserire nella trattativa almeno due contropartite tecniche.

Juve-Lookman: ecco il piano di Giuntoli | Notizie di calciomercato

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe in mente di mettere sul piatto i cartellini di Nicolò Savona e di Samuel Mbagula. Questa, l’idea di Giuntoli per arrivare a mettere le mani su Ademola Lookman. Da non sottovalutare la portata di questa strategia. Parliamo di due giocatori giovanissimi e promettenti, già ben inseriti nel giro della prima squadra della Juventus. Il primo è un terzino sinistro di 22 che vanta, solo per quest’anno, già la bellezza di 24 partite giocate con due gol e due assist. Numeri non banali, per un terzino. Il secondo, classe 2004, non è da meno. 21 partite in Serie A: tre gol e quattro assist. Thiago Motta stravedeva per lui, Tudor lo sta dosando ma non lo perde certamente di vista. Insomma, due talenti in erba che andrebbero ad abbattere non di poco il prezzo del cartellino di Lookman. L’Atalanta, sempre attenta ai giovani talenti, potrebbe dirsi interessata. Senz’altro, è una pista da tenere assolutamente in considerazione.