Cucchi: “Conte all’Inter e alla Juve ha pungolato i presidenti”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Antonio Conte con il Napoli.

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “L’Inter ha perso certezze. Vedo una squadra un po’ smarrita. Sta dando segnali di cedimento e contro il Milan sono venuti fuori tutti. Il Napoli è chiamato ad approfittarne, perché non so se l’Inter abbia la freschezza e le risorse fisiche per rimettere tutto a posto entro la fine del campionato. Il momento è delicatissimo e i nerazzurri hanno davanti un conto rischiosamente salato. Una reazione contro la Roma è attesa, anche perché non credo l’Inter perda la terza partita consecutiva. Di certo, ora il Napoli mi sembra avere un vantaggio dal punto di vista del calendario. Non sarà facile dare una previsione ora, resta tutto apertissimo. Il Torino? È una squadra sempre difficile da battere. Il Napoli ha qualche assenza e dovrà reggere l’urto di una formazione oggi senza pensieri e senza pressioni. Oggettivamente il Napoli è più forte, nonostante mancheranno dei big come Neres”.

Su Conte

“Futuro di Conte? L’incertezza fa parte del personaggio, alla Juventus e all’Inter ha pungolato i presidenti con il passare delle giornate. È uno che pretende tanto da sé stesso e da chi gli sta attorno. Gli viene chiesto di vincere e allora alza la voce, anche se la versione napoletana di Conte era molto più edulcorata di quelle passate. Poi alla fine emerge la sua personalità, prendendosela col mercato e con i campi di allenamento. Per Conte quello che importa è vincere, poi il gioco è secondario. Al netto di tutto, gli andranno fatti gli applausi per come sta lottando per lo Scudetto con una squadra non all’altezza dell’Inter, almeno sulla corta”. Intanto ecco le ultime sulle Women<<<