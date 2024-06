Altafini: “Avrei confermato la squadra del match con la Spagna”

Jose Altafini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Nazionale, parlando anche di Gianluca Scamacca.

Jose Altafini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sulla Nazionale. Ecco le sue parole: “Avrei confermato la squadra che ha giocato con la Spagna: se vinci sei tranquillo, ma se perdi una partita hai il doppio della rabbia. Scamacca? Bravo, non un fenomeno. Il suo punto di forza: è uno che sfrutta quasi tutte le occasioni che ha, un grande finalizzatore. Meno pressioni, dunque forse meno timori. E forse collabora con il centrocampo in modo diverso, lo aiuta correndo e tornando molto. Retegui si sacrifica tanto e questo per una squadra può essere importate. Però…Un centravanti non può passare 90’ a tornare indietro, a rincorrere gli avversari: correre sì, ma non a vuoto, inutilmente. Un centravanti non può essere stanco, deve essere lucido quando arriva l’attimo di sfruttare una chance”.