Allegri sbotta a Sky e Adani gongola: “Padre tempo opera in silenzio…”

Le parole del tecnico: "Non è che voglio la Juve dell’1-0, queste sono cazzate... Ho solo detto che quando la palla la addormentiamo non va bene, poi se sbagliamo gli ultimi passaggi… Dobbiamo migliorare, io non ho mai voluto la squadra che vince 1-0, è un luogo comune che si dice ma non è vero, è inesatto. Guardate le mie squadre, hanno sempre avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Le chiacchiere stanno a zero. Chi le vuole le squadre 1-0? Le mie squadre hanno sempre fatto da 70 a 80 gol, io parlo di numeri, non del nulla. Questo è poco ma sicuro, parlate di robe serie, non del niente… Così mi fate arrabbiare, è una cosa che vi siete creati voi. A me dispiace solo una cosa: non aver vinto, che è l’unica cosa che conta. Voi siete bravi, ma nella vita contano i fatti".