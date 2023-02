Juventus, le parole di Danilo e Vlahovic dopo il Nantes

Dusan Vlahovic , calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky. Ecco le sue parole: "Ero in panchina, siamo amareggiati , meritavamo un risultato diverso. Ma la partita è finita, ora ci aspetta lo Spezia e poi avremo il ritorno, dovremo dare tutto. Sicuramente puntiamo sempre a vincere, oggi è finita 1-1 per un contropiede, noi non abbiamo avuto fortuna con le due traverse e diversi tiri ma non ci tiriamo indietro. Dobbiamo recuperare energie per la sfida di domenica e poi di giovedì.

Anche Danilo ha detto la sua sul match: "Abbiamo iniziato bene, trovando gli spazi, poi abbiamo rallentato, loro hanno trovato fiducia. In Europa se non metti intensità ti mettono tutti in difficoltà. Sapevamo che era un avversario con giocatori di qualità davanti e veloci, se non dai pressione ti mettono in difficoltà. Le conclusioni vanno fatte su tutta la partita. Non è un periodo facile. Per me è rigore netto, non mi nascondo, è rigore e basta. Dobbiamo migliorare nelle scelte e nell'intensità, capire quando gli altri vanno in difficoltà, così la partita diventa più facile. Domani affrontiamo la giornata con fiducia, domenica c'è lo Spezia, fortunatamente si gioca tanto e nella prossima possiamo fare meglio e riprendere fiducia".