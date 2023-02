Blas e Lafont fiduciosi: “Bel risultato in vista del ritorno”

L'autore del gol del pareggio e il portiere del Nantes hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto all'Allianz Stadium

redazionejuvenews

Serata amara ieri per la Juventus. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro il Nantes, nella gara di andata del playoff di Europa League. La squadra di Allegri era andata in vantaggio con Vlahovic, ma poi ha subito il pareggio in contropiede con Blas. Nel finale poil'arbitro Pinheiro ha negato un rigore nettoper fallo di mano di Centonze, ravvisando un fallo di Bremer dopo la review al monitor. Dopo il match, i giocatori francesi hanno espresso la propria soddisfazione.

Ludovic Blas, autore dell'1-1, ha parlato ai microfoni di Canal + Foot: "Non ci siamo arresi. È stata dura, perché loro giocano molto bene la palla, sono una buona squadra. Ma siamo stati solidi e sapevamo di poter fare qualcosa in contropiede e l'abbiamo fatto". L'attaccante ha avvertito: "È ancora un pareggio, quindi dovremo vincere in casa. Con un'atmosfera incredibile, i tifosi saranno infuocati, quindi starà a noi rispondere e non commettere errori. È un buon risultato fuori casa, dovremo fare altrettanto in casa".

In zona mista, anche Alban Lafont, portiere del Nantes, ha sottolineato l'importanza del pari. Le sue parole: "È un ottimo risultato perché abbiamo mantenuto le nostre possibilità per la seconda gara. Ma la parola d'ordine è non lasciarsi trasportare. Anche al Beaujoire sarà molto dura. Dovremo essere concentrati e preparare bene la partita contro il Lens in Ligue 1, perché anche quella è importante. Poi dobbiamo guardare avanti a questo match fondamentale per noi".