Allegri: “Partita combattuta, devo ringraziare i ragazzi per la prestazione”

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN nel post-gara con la Fiorentina. Ecco le sue parole sul match: "E' normale, la Fiorentina stava venendo avanti per cercare di pareggiare la partita, noi abbiamo avuto delle buone occasioni, anche nel secondo tempo, per fare il 2-0, e non siamo riusciti a farlo. Poi alla fine nella confusione ci vuole molta attenzione, i ragazzi hanno difeso molto bene, poi c'è stato questo gol della Fiorentina annullato per fuorigioco, lo stesso è successo dalla parte nostra. E' stata una buona partita, combattuta. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi e posso solamente che ringraziarli, perchè comunque non è un momento semplice... ristabilire gli obiettivi, fortunatamente noi abbiamo l'obiettivo di risalire".