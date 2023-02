I TOP e FLOP di Juve-Fiorentina: Rabiot c’è, Kean spreca tutto

Tra i TOP non possiamo che inserire Rabiot, autore del gol della vittoria. Il francese si fa trovare al posto giusto al momento giusto, combatte su tutti i palloni, qualche volta anche con troppa foga. Allegri non può farne a meno. Positiva anche la prova di Di Maria, che come suo solito dimostra a tutti le sue incredibili doti tecniche. L'altro grande promosso è Bremer: dalle sue parti non si passa. Un muro.