News Juve – Giusto mandare via Allegri? 5 nomi possibili al suo posto

Secondo posto in classifica (47 punti in 23 partite) senza penalizzazione. Semifinale di Coppa Italia conquistata. Passaggio agli ottavi di Europa Leaguein tasca. Il cammino della Juventus dopo l'inizio terribile di stagione comincia a diventare molto interessante. Pesa come un macigno l'eliminazione ai gironi in Champions, con 5 sconfitte su 6 match disputati e qualche capitombolo evitabile in campionato (vedi le due sconfitte col Monza), ma il clima intorno ad Allegrisembrerebbe essersi placato. Per molti tuttavia, il tecnico toscano non sarebbe il profilo ideale per un progetto a lungo termine, che possa puntare sui giovani e magari possa dotare la squadra di un gioco piacevole. La società dovrà compiere delle attente valutazioni a giugno, anche in virtù dei risultati ottenuti dai bianconeri sul campo. In base alle notizie di cui siamo in possesso in questo momento, ecco chi potrebbe prendere il posto di Max sulla panchina juventina.Tutti i nomi e le loro situazioni<<<