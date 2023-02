Juve, Allegri: “Provare a vincere l’Europa League è un dovere”

Su Di Maria: "I campioni sono diversi dagli altri. Quando hai uno così tutta la squadra gioca in maniera diversa. Lui vede cose che gli altri non vedono".

Sull'Europa League: "Ci sono squadra di ottimo valore e vincere la coppa non è facile. Abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo, come in Coppa Italia".

"La stagione della Juventus, tolto il Napoli che sta facendo un campionato a se, è positiva. In Champions abbiamo perso contro un ottimo Benfica, ma in campionato saremmo a parimerito con l'Inter e in Coppa Italia siamo in semifinale. Abbiamo avuto diversi infortuni e assenze, quindi dal mio punto di vista è stata una stagione positiva. Ora stanno arrivando tutti. Giocare giovedì e domenica tutte le settimane non è facile ma non possiamo snobbare l'Europa League", ha concluso Allegri.