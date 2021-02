Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: ecco il preferito di Pirlo!

Andrea Pirlo avrà certamente voce in capitolo durante il prossimo calciomercato della Juventus: ecco il suo nome per il centrocampo

A gennaio Andrea Pirlo non ha ricevuto nessun rinforzo dal mercato, ma in estate sarà tutta un'altra musica. Durante il prossimo calciomercato infatti, la Juventus è per forza di cose chiamata ad intervenire in maniera importante. E lo farà sia in uscita che in entrata per sistemare la propria rosa nei vari reparti e per continuare nel suo progetto giovani. L'obiettivo della società, come sappiamo, è quello di abbassare l'età media della squadra e di abbattere il monte ingaggi, rimanendo comunque sempre competitiva. Per questo motivo non sono escluse cessioni di una certa importanza, utili per sistemare il bilancio, per raccogliere un tesoretto da poter reinvestire subito sul mercato e per fare posto in rosa ai nuovi colpi in entrata.