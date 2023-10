Juventus, Alex Sandro ai saluti a giugno: Giuntoli ha già pronto il sostituto

Il laterale andrà via appena terminerà il contratto. Nel mentre, la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare il prossimo esterno

Al termine di questa stagione, quello che è ancora e comunque un titolare della Juventus , lascerà la Continassa. Alex Sandro è ai saluti e alla scadenza del contratto prevista nel 2024 andrà via. Nel mentre, i bianconeri avrebbero già trovato il nome del suo erede.

Trovato l’erede

L’erede di Alex Sandro potrebbe rispondere al nome di Nicolas Tagliafico, esterno sinistro argentino che per tanti anni ha militato nell’Ajax ed attualmente veste la maglia dell’Olympique di Lione. Il giocatore albiceleste, campione del Mondo con la selezione allenata da Lionel Scaloni, ha un contratto in scadenza nel 2025 con i francesi e una valutazione di circa 10 milioni di euro. Dotato di tecnica ed esperienza nel calcio europeo, Tagliafico rappresenta un'opportunità low cost. Intanto, ecco la formazione da sogno che la Juventus vorrebbe costruire per il 2024 <<<