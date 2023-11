Juve, Alex Sandro: “Ho passato più tempo con Danilo che con la mia famiglia”

Intervistato da Mola il terzino della Juve Alex Sandro ha parlato del suo rapporto con Danilo: "Per me Danilo è uno di famiglia. A lui gli dico sempre che ho vissuto più momenti con lui che con quelli della mia famiglia perché siamo stati tanto tempo insieme in ritiro. Ricordo che al Porto eravamo nella stessa camera. Mi conosce bene, abbiamo un bel rapporto".