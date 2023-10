Fiorentina-Juventus, niente recupero lampo: Danilo non sarà del match

Il capitano della Vecchia Signora ha provato a recuperare per la complicata sfida del Franchi, ma gli ultimi test non sono andati a buon fine

Brutte notizie per la Max Allegri che sperava di poter contare sul rientro del capitano Danilo contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano, non ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, avverte ancora fastidio e per questo non sarà a disposizione al Franchi. La Juventus fino a questo momento ha gestito, con un ottimo Rugani, l'emergenza.