Alessio: “La Juve non è una squadra che può dominare le partite”

Angelo Alessio ha parlato dell'attuale Juventus: per l'ex allenatore bianconero, questa squadra non sarebbe in grado di dominare le partite

Intervistato per TJ, Angelo Alessio ha parlato dell’attuale Juventus vista in questa stagione e nell’ultimo periodo. Ecco cosa ha detto: “La Juve è sempre pronta a controllare il gioco, ma non è una squadra che domina la partita, è impossibile in questo momento. La domanda che ci facciamo ogni volta quando vediamo la Juventus è: ma come giocherà? I margini di crescita sono enormi, ma l’augurio di tutti i tifosi è di vederli giocar bene e vincenti. Alcune volte a sprazzi ci riesce, ma non sempre. Gli infortuni hanno avuto un certo impatto, più che altro quello di Bremer per una squadra costruita in questo modo”.

Alessio: “Le ultime tre partite vinte a fatica”

L'ex giocatore e allenatore ha aggiunto: "Ha vinto le ultime tre con un po' di fatica, ma è in linea con il valore che in questo momento possiede il club. C'è da fare prima un passo indietro: l'attuale progetto privilegia la sostenibilità, i conti in regola e la riduzione del monte ingaggi. La squadra è molto giovane e con buoni giocatori di prospettiva, con il Psv l'età media era di 25 anni e questo lascia già intendere di un percorso molto altalenante pieno di up & down. Il percorso credo sia anche tracciato: raggiungere il quarto posto, andare avanti il più possibile in Champions e giocarsi fino all'ultimo la Coppa Italia".