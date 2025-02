Juve, Cobolli Gigli: “Del Piero potrebbe aiutare molto Motta”

Intervenuto nel corso di 1 Football Club l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della squadra di Thiago Motta

Intervenuto nel corso di 1 Football Club l’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha detto: “Servirebbe, quindi, una figura come Del Piero in società? Gli azionisti della Juventus dovrebbero avere più conoscenza calcistica. Sarebbe necessario prendere una persona con DNA juventino, capace di incidere su un ambiente che mi sembra un po’ ombroso. Thiago Motta, ad esempio, ieri si è irrigidito quando Capello ha criticato il centrocampo. È un allenatore con idee chiare, ma non accetta facilmente le critiche. Del Piero potrebbe aiutarlo molto“.

Juve, le parole di Cobolli Gigli

Sul playoff di Champions ha aggiunto: "Juve favorita per la qualificazione agli ottavi di Champions? Favorita no, sicuramente no. Giocare in casa loro non è semplice, e la Juventus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri. Vlahovic accostato al Napoli? Mi sembrerebbe strano che De Laurentiis offrisse 12 milioni netti a Vlahovic dopo essersi liberato, tecnicamente parlando, di Osimhen. A quel punto, avrei tenuto Osimhen e gli avrei dato lo stesso stipendio. Anzi, probabilmente Osimhen è pure più forte di Vlahovic dal punto di vista realizzativo".