Alessio non ha dubbi: “Alla Juve serve un Vidal. Scudetto? Inter favorita ma…”

Intervistato da Tuttosport l'ex vice allenatore della Juve di Conte Angelo Alessio ha detto: "La fame e la voglia di vincere sono le stesse che avevamo anche noi undici anni fa. A livello di determinazione direi che questa Juve ricorda la nostra che aprì il ciclo straordinario dei 9 scudetti di fila ". La Juve di Allegri può sperare nello scudetto? " Allegri f a bene a tenere la squadra sulla corda . Guai a rilassarsi e mollare di un centimetro. Soprattutto quando hai tanti giovani in squadra: il rischio di sentirsi arrivati è sempre dietro l’angolo. Questa Juve deve fare come la nostra: pensare solamente a una partita alla volta. Ma l'Inter resta la favorita per lo scudetto ".

Sul mercato di gennaio: "Alla Juve serve un centrocampista per sopperire alle perdite di Fagioli e Pogba più un esterno d’attacco per provare ogni tanto a variare sistema di gioco. Manca un Vidal. Come caratteristiche manca quel tipo di giocatore che sa fare le due fasi ed è bravo e puntuale nell’inserimento in zona-gol. Anche se non è mica facile trovare un giocatore del livello di Arturo…".