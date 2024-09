Alessio: “La Juve troverà sempre avversari che la ostacoleranno”

Angelo Alessio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento della squadra bianconera.

Angelo Alessio, ex vice-allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Pensavo di assistere ad una partita spettacolare, invece non lo è stata per niente. C’è da dire che il Napoli ha avuto più tempo per prepararla e di scegliere un sistema di gioco differente, mentre la Juventus non ha avuto tempo. Questo è da mettere sul piatto della bilancia, poiché gli impegni di Champions tolgono energie e c’è stato solo un giorno per preparare la partita. Gli azzurri sono stati più avvantaggiati in tal senso, però la contesa è stata equilibrata e il risultato alla fine è stato corretto. E, alla fine, non lascia molti spunti per poterne parlare”.

Sulle partite ostiche

“Si potrà risolvere tutto questo solo attraverso il lavoro, ma c’è qualche differenza con la mia Juve: non avevamo, ad esempio, impegni infrasettimanali, poi cambiammo più sistemi di gioco nel corso della stagione. Il grosso dipende dai nuovi giocatori, ci vorrà del tempo – come dicevo – prima che riescano ad assimilare i concetti tattici del nuovo allenatore. E diventerà fondamentale avere delle alternative ai titolari, manca un vice Vlahovic e Motta tra Napoli e Roma ha schierato due giocatori diversi in quel ruolo. In Italia ci sono dei tecnici molto preparati dal punto di vista tattico, per cui la Juventus incontrerà sempre degli avversari che proveranno ad ostacolarla dal punto di vista tattico”.