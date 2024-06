Alessio: “La Juve punta alla sostenibilità dei costi”

Angelo Alessio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Giuntoli e Motta.

Angelo Alessio, ex vice della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “E’ in linea con quanto è stato detto, ovvero con Giuntoli che ha preso la responsabilità della parte tecnica e si è assicurato un allenatore giovane e ambizioso come Thiago Motta che arriverà in una piazza importante. La linea è tracciata per la sostenibilità dei costi, per questo sta cercando di rientrare in determinati parametri senza abbassare il livello della squadra. La dirigenza sta cercando di portare a Torino, pur sacrificando qualche ragazzo, dei giocatori validi, anche se poi toccherà a Motta farli rendere al meglio. Dal mercato non mi aspetto grossi nomi, la Juve non può spendere tanti soldi”.