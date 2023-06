Alessio: “Chiesa? Conteranno i fattori economici del club”

Infine su Conte e un suo possibile ritorno per la panchina: "Non credo che ci sarà un cambio in panchina a breve, ripeto. Forse in futuro. Antonio ha fatto la sua carriera alla Juve da capitano e l'ha guidata in panchina per tre stagioni straordinarie. Perché non tornare, un giorno, per finire il lavoro magari vincendo una coppa europea, anche la Champions? Penso che ci stia accostare il nome di Conte alla Juve, anche in un momento come questo e indipendentemente se la cosa andrà in porto o meno".