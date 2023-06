Storgato: “Spero che la Juve abbia a disposizione tutta la rosa”

Massimo Storgato, ex calciatore, ha detto la sua a RadioBianconera. Ecco le sue parole sulla Juventus: "I giocatori forti un allenatore forte li tiene, se stanno bene. Quest'anno un po' per problemi fisici e per prestazioni, sono finiti sotto la lente Chiesa e Vlahovic, ma ci sta. La personalità di Pogba non si compra e nessuno ce l'ha. Il problema di Allegri è quello di avere la rosa a disposizione tutto l'anno e quest'anno non ce l'ha mai avuta e si è sempre dovuto inventare qualcosa.