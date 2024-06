Albertini snobba la Juve: “La favorita per lo scudetto resta l’Inter”

Chi vincerà il prossimo scudetto? Secondo Albertini l'Inter resta favorita sulla Juve e le altre inseguitrici

Intervistato da Sportmediaset Demetrio Albertini ha parlato della lotta scudetto: “L’Inter oggi sulla carta parte da favorita. Dico sempre che chi ha vinto ha assaggiato il sapore, non è vero che ha la pancia piena. È tanto bello vincere ma uno vuole vincere sempre. All’Inter c’è stato un cambiamento societario ma la dirigenza è la stessa, l’Inter è la favorita”. Nonostante i cambiamenti, quindi, la squadra di Inzaghi resta un passo avanti agli altri, ma la Juve quest’anno punterà in alto. Con l’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta i tifosi sperano ora in una svolta: bisognerà tornare subito a vincere.