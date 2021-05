Agente Bentancur: “Scambio con Pjanic? Nessuno mi ha parlato di questo possibile scambio”

L'agente di Bentancur ha parlato

A proposito di Juventus, ieri ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni della RAI dopo la vittoria del trofeo: "È stata una bellissima partita tra due grandi squadre che si sono battute fino all'ultimo minuto. È stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico, ed era importante dopo tutto quello che è successo fargli vedere una bella partita e dargli una soddisfazione: oggi avevamo voglia di vincere e portare a casa questo trofeo. Non abbiamo vissuto una stagione positiva, ma ci siamo ricompattati e ci siamo messi in testa che questa coppa la volevamo. Abbiamo battuto due grandi squadre in semifinale e in finale, onore a loro, ma la Juve l'ha meritata. Stavamo cambiando Chiesa, perché non era al meglio, ma si è battuto in campo per tutta la gara. Gli faccio i complimenti, è una grande soddisfazione segnare un gol in finale e non è da tutti riuscirci. All'inizio non siamo riusciti a pressare altissimi, invece nel secondo tempo siamo riusciti a essere più feroci nelle scalate e l'abbiamo fatto bene, prendendo e tenendo in mano la partita. Difficoltà in stagione? Ce ne sono state tante, queste vittorie non cancellano gli alti e bassi che abbiamo avuto, ma come prima stagione da allenatore ho imparato tanto. Il bello del calcio è che poi arrivano queste soddisfazioni che ti gratificano. Ora testa a domenica, quando si deciderà il nostro futuro, anche se non è tutto nelle nostre mani".