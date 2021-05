Testa al Bologna: le probabili scelte di Pirlo

Il possibile undici bianconero

Giorno di riposo per la Juventus, che potrà godersi ancora per qualche ora il successo in Coppa Italia di ieri sera. I gol di Kulusevski e Chiesa hanno consentito ai bianconeri di avere la meglio sull'Atalanta, portando casa la quattordicesima Coppa Italia, secondo trofeo di questa stagione dopo la Supercoppa Italiana conquista a gennaio nella finale vinta contro il Napoli. Smaltita l'euforia, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno concentrarsi sulla trasferta di Bologna in programma domenica sera, ultima giornata di questo campionato costellato da alti e bassi.

Per la Juve c'è ancora in gioco un posto in Champions League, ma c'è assoluto bisogno di una vittoria, sperando che, allo stesso tempo, una tra Milan (impegnato contro l'Atalanta) e Napoli (che se la vedrà con il Verona) compia un passo falso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, mister Andrea Pirlo sta progettando diversi cambi per la formazione che scenderà in campo al Dall'Ara. Tra i pali ci sarà il ritorno di Szczesny al posto di Buffon, che a Reggio Emilia ha dunque vissuto la sua ultima gara con la maglia della Juve. In difesa, a sinistra, spazio ad Alex Sandro, con possibile dirottamento di Danilo sul lato opposto. De Ligt sicuro titolare, con Chiellini favorito su Bonucci per far coppia in mezzo alla difesa.