Calciomercato Juventus – Addio immediato, arrivano conferme: può partire!

TORINO - Tira aria di rinnovamento profondo in casa Juventus. In questo senso il prossimo calciomercato estivo si preannuncia davvero bollente per i bianconeri. Non basta infatti la vittoria della Coppa Italia a cancellare una stagione decisamente negativa. Certo, se la Juve riuscisse a centrare anche la Champions all'ultima giornata, i danni verrebbero contenuti. Ma questo scenario comunque non scongiurerebbe la rivoluzione. E a fare la spese proprio di questa rivoluzione saranno anche tanti giocatori bianconeri, destinati a dire addio alla Vecchia Signora in estate. In particolare, occhio ad un giocatore importante che secondo le ultime notizie potrebbe presto salutare Torino <<<