Pirlo: “Complimenti ai ragazzi per il grande lavoro. Chiesa ha ampi margini”

Il tecnico ha parlato

“È nata in questi giorni, avevamo preparato la gara difendendoci con un 4-1-4-1, doveva stare nella linea dei centrocampisti con Bentancur in protezione. È un ragazzo fenomenale in progressione”.

“Ha stretto i denti, si è fatto un’infiltrazione perché voleva essere a tutti i costi della partita. L’abbiamo ringraziato, non è da tutti entrare in partita, avendo un Europeo davanti. Si è sacrificato”.

“È un’emozione incredibile, non era facile vincere questa Coppa Italia. Non dimentichiamo che abbiamo battuto l’Inter in semifinale e l’Atalanta in finale che è una grande squadra. C’è da fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto un gran lavoro”.