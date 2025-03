Galeone: “La Juve sarebbe il sogno di Gasperini, merita un’occasione”

Intervistato da TeleLombardia Giovanni Galeone, amico e mentore di Max Allegri, ha parlato del momento della Juve

Intervistato da TeleLombardia Giovanni Galeone, amico e mentore di Max Allegri, ha detto: “Questa Juve non è la vera Juventus. Non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori. Motta ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot. Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più“.

Juve, le parole di Galeone

Su Thiago Motta: “Quest’anno si sono visti i risultati con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max… Nuovo allenatore? Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno. Come fa la Juventus a non andare in Champions League? Arriverà sicuramente quarta, non ho dubbi. La Juve ha speso molto e non dovesse arrivare in Champions, sarebbe un disastro. Il Bologna gioca bene, ma ha un brutto calendario per arrivare al quarto posto”. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<