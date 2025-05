Ag. Miniero: "Van Aarle? Trattativa veloce. Sulla Juve..."

Francesco Miniero, agente di Van Aarle, nuovo acquisto della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, toccando diversi temi.

Francesco Miniero, agente di Van Aarle, nuovo acquisto della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “È stata una trattativa veloce e che si è svolta nel giro di un mese, tra metà marzo e tutto il mese di aprile. I primi contatti con la Juve sono risalenti a quel periodo. Il merito è di Claudio, sono venuti a visionarlo e sono rimasti fin da subito colpiti dalle sue qualità. Poi sono stati molto bravi a chiuderlo quasi immediatamente. Ora a giugno giocherà gli Europei U19, successivamente si unirà alla squadra. Sta già imparando l’italiano”.

Sul progetto della Juve

"Fin da subito è rimasto colpito piacevolmente dal progetto che gli è stato presentato, si è sentito attirato anche dal percorso che i molti giovani della Next Gen come Savona, Mbangula o Yildiz sono riusciti a fare in prima squadra. Huijsen, suo connazionale, è passato da lì. Shane sogna di poterci arrivare e lavorerà intensamente per riuscirci. Quando ha sentito il nome Juventus, non ha più voluto ascoltare altre offerte. Ha voluto subito firmare il contratto".